VERSUS jeans couture トップスXS 美品

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商品詳細
VERSUSjeanscoutureのトップスです。サイズはXSで、色は黒です。とても可愛いです。自宅保管ですが、美品です。
http://narcologia.ru/goods/perforce417365.html
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