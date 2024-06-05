ADAMETROPE'FEMME バルーンスリーブチュニック

ADAMETROPE'FEMMEのトップスです。この夏、何度か着用しましたが、出品いたします。以下、ネットより引用です。【WEB限定・2WAY】バルーンスリーブチュニック《前後2WAY・洗える》着るだけで様見え。二通りのネックデザインで着こなしに変化を付けられる、ボリュームスリーブが華やかなチュニックブラウス◇2023春夏◇ADAMETROPE'FEMME【Material】軽量で凹凸感があり、通気性の良いサッカー素材を使用。空気を含むとふんわりと広がる、見た目も着心地も涼しげな素材。【Design】レースアップとキーネックを、スタイリングに合わせて変化を付けられる、前後2WAYのチュニックブラウス。ふんわりとしたボリューム袖やペプラムでフェミニンなシルエットに仕上げており、チュニック丈がスタイルカバーしてくれるデザイン。レースアップ側で着用の際は、紐は首にかけて着用するのがおすすめ。キーネック側で着用の際は、ホックを開けても閉じても着用できる仕様。丸紐先に付けたコードエンドなど、細かなデザインにもこだわった一着。【Color】大人っぽいブラック、爽やかなホワイトの2色展開。(※2色共に、コードエンドはシルバー)【Stylingpoint】スリムシルエットのスラックスパンツや、ハーフパンツと合わせるバランスがおすすめ。夏には一枚での着用はもちろん、春や秋にはシアー感のあるロングスリーブTシャツと合わせたりと、3シーズン楽しんで。顔まわりには、大ぶりなピアスを合わせるのが素敵なのでぜひ。---------------裏地:なし光沢感:なし透け感:なし(ブラック)透け感:ややあり(ホワイト)ウエスト:ゴムなしポケット:なし伸縮性:なし生地の厚さ:やや薄手洗濯方法:手洗いボタン:なし---------------柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋



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