X-GIRL BOX SILHOUETTE WORK SHIRT

サイズは1で、下のようなサイズになります！着丈52cm肩巾53cmバスト105cm袖丈15cm黒地に白のステッチが可愛いです！着用回数は2回で1年間自宅で保管していました。完売の商品です。定価12100円カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···夏



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