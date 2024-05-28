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フランクアンドアイリーン　ドットリネンシャツ
商品番号 W15326616716
商品名

フランクアンドアイリーン　ドットリネンシャツ
ブランド名 フランクアンドアイリーン
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フランクアンドアイリーンのリネンシャツになります。ネイビーにドット柄です。サイズはXSになります。着用回数は2回程でクローゼットに保管していました。ホームクリーニング済みです。リネンで涼しく、羽織としても使えます。
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