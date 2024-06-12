KBF 前後2WAY フリルシャツ 黒 美品❗️

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タグ無し[素材]：本体:ポリエステル99%ポリウレタン1%レース部分:綿100%[サイズ]：FREESIZE裄丈77.5着丈57身幅52【存在感抜群!他には無いプリントが目を惹くトップス】オリエンタルな雰囲気を持つ総柄プリントが目を惹くブラウス。肩フリルや襟\u0026身頃のレースがガーリーな雰囲気を演出しつつも、強めな配色にすることでフェミニン過ぎない仕上がりに。前後2WAY仕様などこだわりの詰まったディテールが光る、スタイリング映えの間違いない1着です。COORDINATE1枚でサマになるアイテムなので、ベーシックなボトムと合わせるのがおすすめ◎フェイクレザースカートや、ショートパンツを合わせても可愛いですよ。室内にて試着済み。1枚でお洒落完成です^^好みが変わりましたので、出品させていただきました。⚠️即購入OK❗️カラー···ブラック