希少　Sretsis スレトシス ハート柄　トップス　コレクション　シースルー

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こちらは スレトシスのトップスでございます:.*♡(°´˘`°)/♡*.:数年前のコレクションのものでございますが とっても人気があり今ではあまり手に入らない商品かと思います♡SRSの文字も全体に散りばめられたハートもとってもかわいいです♪芸能人の方にも多く愛用されておりますブランドでございます♪お探しの方は是非♡FURFURアリスマッコールFRAYI.DLilyBrownラブモスキーノモスキーノケイティファリーンアシュペーフランスヴィヴィアンウエストウッドロキエグリモワールシアタープロダクツアリスアンドオリビアヌメロベンティーヌVivettaSnidelmiumiuシーバイクロエミルクジェーンマープルマークジェイコブスサンタモニカフラミンゴヴィンテージ古着ロキエ原宿系