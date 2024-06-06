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- 25日迄の限定価格 SSSS.GRIDMAN 宝多六花 特大アクリルスタンド
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商品詳細
SSSSGRIDMAN宝多六花特大アクリルスタンドドン・キホーテコラボ未開封ですが、後ろ側のOPP袋に3cm程の破れあります。また、中紙に折れあります。価格は9月25日迄の限定価格です。早い者勝ちです。中古品の為、細かなスレ傷や汚れ等、御理解頂ける方のみ、御購入お願い致します。発送はプチプチにくるみ、ネコポスでの発送となります。#SSSSGRIDMAN#新条アカネ#宝多六花#グリッドマン#アクリルスタンドグッズ種類...アクリルスタンド(アクスタ)
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