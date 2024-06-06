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マーベルレジェンド　80周年　アベンジャーズ　フィギュア　セット
商品番号 L19877873418
商品名

マーベルレジェンド　80周年　アベンジャーズ　フィギュア　セット
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 6,833 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マーベルレジェンド　80周年アイアンマンキャプテンアメリカソーウルヴァリンハルクDr.ストレンジおまけガチャマーベル　ロゴコレクション開封品正規品パーツ欠品無し箱無しマーベルレジェンド80周年のフィギュア5体とコミック版ストレンジのセットです。おまけでロゴコレクションもおつけ致します。すべて新品購入後、ショーケースにて保管しておりました。パーツの欠品や破損、目立った傷も見られませんがアメトイ特有の塗装ムラがございます。あくまで素人保管の中古品という点をご理解の上ご購入をお願い致します。即購入okです！また申し訳ありませんが、こちらの商品のお値引き、バラ売りはご遠慮下さい…。その他何かご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい！よろしくお願い致します(^^)マーベルレジェンドフィギュア80thアベンジャーズアイアンマンソーキャプテンアメリカハルクウルヴァリンXメンストレンジエンドゲームアメトイコミック版
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