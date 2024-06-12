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- スコットクラブ☆soeur7☆半袖 異素材カットソー☆新品
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。スコットグラブsoeur7◆異素材カットソーカラー…グレーサイズ…9号着丈…約61㎝素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。税込14,500円新品未使用たたみジワがあります。自宅保管をご理解して頂き購入をお願い致します。小さく折りたたみ発送させて頂きます。値下げしました5,500円→※お値段交渉はご遠慮下さい。SCOTCLUBFENNELGRANDTABLEMEDOCVinMansartRADIATEAgasoeur7MIREPOIXMAITRESSEヤマダヤ袖丈···半袖季節感···春、夏カラー···グレーネック···Vネック柄・デザイン···無地
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