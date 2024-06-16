ピンクハウス　フリル　ギンガムチェック　フード付きシャツパーカー　羽織り

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ご覧いただきありがとうございます。ピンクハウスのシャツパーカーです。ギンガムチェック柄にフリルのデザインがピンクハウスらしくて可愛いです。フード付きのため、羽織りとしても着用出来ます。●サイズ：脇下身幅53cm着丈72cm後ろ中央素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態：画像では見にくいですが、フードの端に少し薄汚れがありました。最後の画像をご覧ください。個人的には着れば目立たないと思いますが、ご理解いただける方のみご購入ください。【以下、注意事項をお読みください】・古着にご理解いただける方のみご購入ください。・購入者優先です。・業者ではありません。素人の趣味の出品になります。そのため検品に見落としがあるかもしれません。着用に支障がない場合はご了承ください。古着にご理解いただけない細かい方はご遠慮ください。・付属品の有無は画像の物が全てです。・選択している配送方法とは違う場合もありますのでご希望配送方法がありましたら購入前にご相談ください。圧縮する場合もございます。また、簡易包装となります。・畳みシワ、保管の際のシワありますので神経質な方はご遠慮ください。・商品到着後、不備がありました評価の前にお知らせください。(返品、キャンセル等の手配ができなくなるため)以上を全てご理解した上でご購入をお願い致します。よろしくお願いしますm(__)m