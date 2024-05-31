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FUMIE＝TANAKA beams 別注 ループタイ ネックレス
商品番号 O89909145491
商品名

FUMIE＝TANAKA beams 別注 ループタイ ネックレス
ブランド名 フミエタナカ
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

首元にスパイスをデッドストックのスクエアパーツを使用したループタイは＜RayBEAMS（レイビームス）＞だけの完全デザイン別注。モチーフネックレス感覚で重ね付けしたり、シャツの襟の下に着けていつもと違う雰囲気を楽しんでも◎。裏面に若干傷がありますが、気にならない程度です。（写真5枚目）カラー：シルバー定価¥15,400
http://narcologia.ru/goods/manufacture795441.html
http://narcologia.ru/goods/perforce556565.html
http://narcologia.ru/goods/recommended188690.html
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