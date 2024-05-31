新品未使用❗️kate spade♠︎ ケイトスペードニューヨーク　ショルダーバッグ

百貨店のケイトスペードニューヨークで購入。購入したものの使わず自宅保管。タグは取ってしまいましたが未使用です。さし色にいかがですか？写真の袋はおつけします。#ケイトスペード ニューヨーク#KatespadeNEWYORK#ショルダーバッグ#カットワーク#斜め掛け肩掛け#人気#ターコイズブルー#コンパクトカラー···ターコイズブルー種類···ショルダーバッグサイズ 29.7cm×17cm×4cm自己採寸長財布、スマホ入ります。購入前に必ずプロフィールをお読みください。素材···牛革(本革)



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