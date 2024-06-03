KENZO フラワープリントロングスカート

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商品詳細
華やかで、ボリューム感たっぷりなスカートです。最近出番がないので、ファッションがお好きな方にお譲り致します。タバコは吸いません。お洗濯済みです。■素材 コットン100%■カラー マルチフラワー■サイズ 9号■ウエスト66cm■ヒップ 88cm■スカート丈 81cm■若干の誤差はご容赦ください。■usedですので、ご理解頂き購入お願い致します。
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