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KENZO フラワープリントロングスカート
商品番号 W95819325985
商品名

KENZO フラワープリントロングスカート
ブランド名 ケンゾー
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

華やかで、ボリューム感たっぷりなスカートです。最近出番がないので、ファッションがお好きな方にお譲り致します。タバコは吸いません。お洗濯済みです。■素材　　　　コットン100%■カラー　　　マルチフラワー■サイズ　　　9号■ウエスト66cm■ヒップ　　　88cm■スカート丈　81cm■若干の誤差はご容赦ください。■usedですので、ご理解頂き購入お願い致します。
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