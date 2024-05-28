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美品✨　プラダ　ハンドバッグ　トートバッグ　ナイロン　ギャラ付き　ロゴ　白タグ
商品番号 K47814299311
商品名

美品✨　プラダ　ハンドバッグ　トートバッグ　ナイロン　ギャラ付き　ロゴ　白タグ
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【アイテム】PRADAプラダ　バッグ　ハンドバッグ　トートバッグ　ナイロン　ギャラ付き　ゴールド　白タグ　ロゴ　トライアングル　三角プレート　メンズ　レディース　ユニセックス　ブラック　黒【サイズ】縦幅25cm横幅31cmマチ12cm【状態】多少の使用感はありますが、ほとんど目立たない程度なので問題なくご使用いただけます。【カラー】ブラック　黒＊お使いのモニター環境によっては色の見え方が実物とは異なる場合があります。【素材】ナイロン【付属品】本体のみ●某リサイクルショップにて購入した鑑定済みの商品でございます。●ご質問等ございましたら些細なことでも構いませんのでお気軽にコメントしていただけたらと思います。カラー···ブラック
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