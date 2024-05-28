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確認用　HERMES　ガーデンパーティー　PM
商品番号 C19730343332
商品名

確認用　HERMES　ガーデンパーティー　PM
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 36,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

室内自然光での撮影です。コーティングタイプのため全体的にやけがあり。所々ムラになっています。ボタンはしっかりしています。
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