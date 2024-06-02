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COACH コーチ レザーショルダーバッグ 斜め掛け 白系 バケツ型
商品番号 V76010074181
商品名

COACH コーチ レザーショルダーバッグ 斜め掛け 白系 バケツ型
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐️プロフィールをご確認の上ご検討ください。他にもバッグ出品中→#mifeliのバッグ夏にぴったり、爽やかな色味のバッグです♪◉型番COACH35153チョークマルチチェーン希少モデル◉サイズ（誤差はご了承くださいませ）横幅底直径15㎝上部26㎝縦21㎝開口部分の幅23.5㎝ショルダーストラップ長さ(金具含む)110㎝〜124㎝(3段階調節、斜め掛け可能、取り外し可能)本体610g⚪︎B5サイズ収納不可⚪︎500mlのペットボトル立てて収納可能⚪︎長財布収納可能◉カラー外側ホワイトに、ピンク、黄色、青の装飾無地内側ホワイト金具ゴールド◉素材外側本革牛革内側布製◉状態目立ちませんが、色移りあり(写真⑨右上下)内側ポケットにピンクのインク染み(写真⑩左下)その他目立つダメージはなく、皮革の状態はとても良く、ファスナー開閉良好、金具部分や内側もきれいです。使用感も少なく、全体的にきれいなお品物です。本革製ですので長くご愛用いただけます。※こちらはチャームにCOACHの刻印の無いデザインです。正規品です。※中古品をご理解の上ご購入お願い致します。チェックしていますが、見落としはご了承下さい。新品のクオリティをお求めの方はご遠慮下さい。※お聞きになりたい点等ございましたらお気軽にコメントください(*´꒳`*)(購入時期や使用回数については分かりかねます。)◉仕様本体ファスナー開閉内側ファスナーポケット1◉付属品なし画像にあるものが全てです。（正規保存袋のない場合は、こちらで不織布保存袋をお付けしております。）◉購入元ブランド物買取店で真贋鑑定済みの正規品です。◉配送方法メルカリ便で匿名配送配送方法にご希望のある場合はご購入前にコメントください。◉即購入ok他にもバッグ出品中→#mifeliのバッグ⚠️こちらの画像や文章の無断転載はご遠慮下さい。レディースバッグcoach天然皮革リアルレザー
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