新品　シーバイクロエ　モノクロ　花柄　キャミソール

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シーバイクロエのボタニカル柄のキャミソールです。夏に1枚できてもTシャツの上に来てもかっこよく着こなせると思います。カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。肩とウエスト部分は紐で調節ができます。定価 33,000円●サイズ：タグ表記36サイズ身幅54cm着丈胸元から43cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態：一度合わせただけで新品未使用になりますが気になる方はご遠慮ください。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。柄・デザイン···花柄カラー···ブラック