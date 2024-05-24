ラルフローレン　ポロシャツ　レディース　緑

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ラルフローレンの、レディースのポロシャツでございます。お色味は緑でございます。サイズは、身幅…約46cmウエストの辺り…約43cm着丈…(前)約64cm (後ろ)約68cmウエストの辺りが、少し細くなっているデザインでございます。首もとのタグの部分に、小さな黄色の汚れの様なものがついてございますが、その他は、特に汚れなどもなく、綺麗な状態かと思われます。お写真の２枚目にて、ご確認いただけたらと思います。新品、未使用でございますが、一度人の手に渡ったお品もので、自宅にて保管しておりましたので、細かい点などに、ご理解ご了承いただいた上で、ご検討いただけたらと思います。ゆうゆうメルカリ便から、らくらくメルカリ便へ、ご変更させていただくことがございますので、ご了承いただいた上で、ご検討いただけたらと思います。ご発送させていただく際には、小さく折り畳んで、少しコンパクトにさせていただいてのご発送となりますので、折り畳みじわなどに、ご理解ご了承いただいた上で、ご検討いただけたらと思います。お品ものについて、何かご不明な点などがございましたら、いつでもコメントいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。