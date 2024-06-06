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カラー···ブラック柄・デザイン···レース季節感···夏2022/6/1snyfashionで定価9350円で購入しました身幅48㎝着丈58㎝室内で一度試着しました(神経質な方はご遠慮ください)170㎝二の腕太めな私にはピタピタで…なのですごくかわいいけど今回出品することに決めました。細身の方はきれいにお召しいただけると思います！本当にかわいいトップスです！！折り畳んで発送します。※こちらの商品以外のコメントは返信できませんのでご了承ください。