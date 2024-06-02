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【Sun Decolo】美品 長袖 シャツ 肩パット カラフル おしゃれ
商品番号 C32689182007
商品名

【Sun Decolo】美品 長袖 シャツ 肩パット カラフル おしゃれ
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 1,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★★プロフ必ずご一読くださいm(*__)m★★#てんてんショップallpage数ある商品の中から閲覧いただきありがとうございます！☆お得なフォロー割引き、まとめ割引きございます。お気軽にコメントくださいませ☆1点物なので早い者勝ちです♪　☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘□カラー/イエローオレンジブルー他柄物写真8が1番実物に近い色です。（色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ）□ブランドSunDecolo□素材写真をご確認くださいトップス□サイズ/フリーサイズとしてますが、記載が無く不明です。下記の採寸をご確認の上ご購入ください。肩幅/約46身幅/約55着丈/約70袖丈/約54※若干の誤差ははあるかもしれませんがご了承ください。□注意事項❥落札後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします♪❥こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます。❥保管上または梱包でシワはご容赦ください。❥確認は人間が行なっているため、汚れ等の見落としはご了承くださいませ。また特に状態に敏感な方のご入札はお控えください(__)❥商品デザイン、状況には主観を伴う表現および受け止め方に個人差がございます。❥不明な点がありましたらお気楽に、ご質問ください^^42
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