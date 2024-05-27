ENOF rib knit pants

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試着のみです。サイズ違いを買い直した為、出品致します。24時間以内発送可能。■point・街中も歩けるリラックス着のイメージでおつくりしましたので、普段使いはもちろん、部屋着としてもガシガシお使いいただけます。・伸縮性抜群の生地とたっぷりのリブでおつくりしているので締め付け感がなく、ウエストもゴム仕様のためストレスフリーでご着用いただけます。・サラリとしたピーリングの出来にくい糸を使用しているので、真夏以外の長期シーズンでお使いいただけます。・丈は長めに設定し、足の甲にかかる裾部分が広がるようなデザインにこだわりました。■styling・オーバーサイズのシャツ合わせでリラックス感のあるスタイリングをご着用もおすすめです。■detailscolor：blackprice：16,500(taxin)size：L■sizeM/Lウエスト：62ヒップ：70股上：29股下：77もも周り：41すそ周り：32■materialレーヨン62%ナイロン38%enofイナフloroロロ