kfg洋裁店 クラシックワンピース 黒

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商品詳細
kfg洋裁店さん クラシックワンピース未着用品シワあります。110丈両脇差し込みポケット後ろ開き色:黒素材:リネン100%平置き採寸総丈:約110cm身幅:約62cmゆき丈:約60cmお取引に関しましての注意事項も記載しておりますので、プロフィールを一読いただけますようお願い致します。他にハンドメイド作家さんサマンサモスモスアルモワールオーアンジュナチュラル系のお洋服を出品しています。よろしければご覧下さい。
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