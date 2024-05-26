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kfg洋裁店 クラシックワンピース 黒
商品番号 Y49123680525
商品名

kfg洋裁店 クラシックワンピース 黒
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

kfg洋裁店さん　クラシックワンピース未着用品シワあります。110丈両脇差し込みポケット後ろ開き色:黒素材:リネン100%平置き採寸総丈:約110cm身幅:約62cmゆき丈:約60cmお取引に関しましての注意事項も記載しておりますので、プロフィールを一読いただけますようお願い致します。他にハンドメイド作家さんサマンサモスモスアルモワールオーアンジュナチュラル系のお洋服を出品しています。よろしければご覧下さい。
http://narcologia.ru/goods/waveform401317.html
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