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マキタ コードレス掃除機 CL140FDZW 本体のみ
商品番号 A51008476941
商品名

マキタ コードレス掃除機 CL140FDZW 本体のみ
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 2,312 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マキタ充電式クリーナー14.4Vカプセル式CL140FDZW本体のみ建築現場でも便利なハイパワー\u0026連続作業時間!コードレス\u0026ハイパワー!階段等の掃除も楽々。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。奥まで届くT型ノズル。質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)仕様：高輝度LEDライト付、トリガスイッチ付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル※CL140FDZWにバッテリ(BL1430)、充電器(DC18RC)は付属しておりません。
http://narcologia.ru/goods/procurement718333.html
http://narcologia.ru/goods/conception339457.html
http://narcologia.ru/goods/stage383097.html

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