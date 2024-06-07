JIB ジブ オープントート インナーファスナー S オレンジ モカ

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商品詳細
JIBジブオープントートインナーファスナーSサイズサイズ：W41.5×H26×D14.5cm容量：13L濃いめオレンジ×モカステッチはブラウンコレクションしていたもの、いつかの限定カラーです。よく見るとなかにうすいペン汚れがございます。ご了承頂き、セイル生地のシワ、チョークマークをご存知の方のご検討をお願い致します。自宅保管、usedご理解ください。お値下げ不可クジラトートバッグ西宮ヨットセイル限定カラーレアカラー
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