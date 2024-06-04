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MAJORICA 1890　マジョリカパール　ピアス　ゴールド　ジュエリー
商品番号 P69860669644
商品名

MAJORICA 1890　マジョリカパール　ピアス　ゴールド　ジュエリー
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 2,331 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MAJORICA1890　マジョリカパール　ドロップピアスゴールド　ジュエリー上品な艶の10ミリパールが揺れる華やかなドロップピアスです。シルバー925にゴールドコーティングが施されています。925刻印、ブランド刻印入っています。サイズ縦2.1cm10mmパール　　　4.4g自宅保管品になりますのでご理解ある方にお願いいたします。#majoricapearl#スターリングシルバー#silver925#マジョリカパール#ドロップピアス#majorica1890
http://narcologia.ru/goods/capitation211008.html
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