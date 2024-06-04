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ルイヴィトン　LOUIS VUITTON ミュゼット　ショルダーバッグ
商品番号 Y94759694805
商品名

ルイヴィトン　LOUIS VUITTON ミュゼット　ショルダーバッグ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 17,673 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊プロフィール欄もご一読頂けると有り難いですLouisVuitton　ルイヴィトン　ミュゼットサルサ　ショルダーバッグ　斜め掛け　モノグラム【ブランド】ルイヴィトンLOUISVUITTON【シリアルナンバー】AS1001【サイズ】タテ：約35cmヨコ：約31.5cmマチ：約10cm素人採寸にて多少の誤差、御了承ください☆購入元20年ほど前に札幌の丸井今井のルイヴィトンで購入して約1年使用後、自宅にて保管☆状態(写真参照)金具に少し傷がありますバッグの外側の角の皮の部分に擦れがありますバッグ内側は目立った汚れはありません使用感はあっても全体的には状態は良い方だと思います☆購入時の布の袋に入れて発送致します。☆約1年使用しています。素人保管ですので経年劣化もありますので、神経質な方はご遠慮ください。
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