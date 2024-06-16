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ミュウミュウクリスタルチャーム付　ピアス　（正規品）
商品番号 J32535151423
商品名

ミュウミュウクリスタルチャーム付　ピアス　（正規品）
ブランド名 ミュウミュウ
特別価格 税込 14,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

miumiuの正規品ピアスです。箱無しです…(;;)2度試着してそれ以降は付けてないです。目立った汚れもございません。消毒済みです。定価81400円で購入したしました。サイズmiu部分約3.5cm繋がってる部分約4.5cmストーン3つ約2cm
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