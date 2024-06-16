マッキントッシュロンドン　リネンブラウス

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商品詳細
★プロフィールをご確認下さい。★ブランド★マッキントッシュロンドンMACKINTOSHLONDON★サイズ★M平置き採寸単位cm1、袖幅592、身幅453、身丈70素人寸法の為、多少の誤差はあるかとは思いますがご了承ください。★素材★麻100★カラー★ホワイト★状態★他は特に大きな傷や汚れは無く美品で長く使用出来ると思います。あくまで古着ですので細かい事を気にする方や神経質な方、完璧を求める方は購入を控えて下さい。素人検品の為、多少の見落としの可能性があります。写真をよく確認お願い致します。撮影環境状況や使用端末による色の違いがある場合がございます。思っていた色と違った等の返品、クレームは御遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/rebellion957478.html
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