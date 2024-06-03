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セオリー　theory トップス
商品番号 G21444360924
商品名

セオリー　theory トップス
ブランド名 セオリー
特別価格 税込 1,560 円
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商品詳細

タートルネックで夏感のあるノースリーブを探していて、こちらを購入しました。とても可愛くて色違いで購入しましたが、ノースリーブを着用しなくなってしまったため出品いたします。色違いで白も出品しております。目立った汚れ等ございませんが、使用感は若干ございますのでご了承のうえご購入ください。カラー···ブラック袖丈···袖なし柄・デザイン···無地ネック···タートルネック季節感···夏
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