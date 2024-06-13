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値下げ❗️【新品未使用】ラルフローレン 水色　ポロシャツ　M
商品番号 I90424976633
商品名

値下げ❗️【新品未使用】ラルフローレン 水色　ポロシャツ　M
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用タグ付きで半額以下‼️USサイズでS日本でMサイズ位かと思います。着丈約60cm程。身幅40cm弱。ポリウレタンが入っており、ストレッチが効いていて伸縮性あり。新品未使用。畳んで保管していたので、畳み皺がみられますがタグがついたままの新品未使用品です。半額以下です。安値でお求めいただけます。カラー···ブルー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏袖丈···半袖#ラルフローレン　#ポロシャツ　#ラルフ　#M#水色　#ラルフ　#ポロラルフローレン　#ポロ
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