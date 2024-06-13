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商品詳細
新品未使用タグ付きで半額以下‼️USサイズでS日本でMサイズ位かと思います。着丈約60cm程。身幅40cm弱。ポリウレタンが入っており、ストレッチが効いていて伸縮性あり。新品未使用。畳んで保管していたので、畳み皺がみられますがタグがついたままの新品未使用品です。半額以下です。安値でお求めいただけます。カラー···ブルー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏袖丈···半袖#ラルフローレン #ポロシャツ #ラルフ #M#水色 #ラルフ #ポロラルフローレン #ポロ
http://narcologia.ru/goods/calling977450.html
http://narcologia.ru/goods/septet378219.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement352299.html
値下げ❗️【新品未使用】ラルフローレン 水色 ポロシャツ M
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