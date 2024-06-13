カラー···ブラック23区のブラウスです。首周りのギャザーと紐が付いているかわいいデザインです。裾をオーバーにしてゆったり着ていただいても、インしてすっきり着ていただいても、どちらもOKです。シャリ感のある素材ですので、夏でも暑い感じはないと思います。1〜2度着用後、ホームクリーニングしてクローゼット保管しておりました。かなり綺麗な状態ですが、あくまでもusedですので、ご理解いただける方、よろしくお願いします。



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