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商品詳細
カラー···ブラック23区のブラウスです。首周りのギャザーと紐が付いているかわいいデザインです。裾をオーバーにしてゆったり着ていただいても、インしてすっきり着ていただいても、どちらもOKです。シャリ感のある素材ですので、夏でも暑い感じはないと思います。1〜2度着用後、ホームクリーニングしてクローゼット保管しておりました。かなり綺麗な状態ですが、あくまでもusedですので、ご理解いただける方、よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/monophonic755712.html
http://narcologia.ru/goods/cotton691061.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome136143.html
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