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U.S.MAILTシャツY2K devknit
商品番号 O15355732284
商品名

U.S.MAILTシャツY2K devknit
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Y2K時代に古着屋さんで働いていた時に買って押し入れにしまっていた分を断捨離しています当時から自宅保管していたままなので、古着のご理解ある方の落札お願いします珍しいものやレアだったりするのものあると思うので、他の出品物も見てみてください梱包は簡易包装で出荷します、2点以上購入の方は10％オフの専用を別で出品する形で作りますのでリクエストくださいね
http://narcologia.ru/goods/perpetual876246.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming858792.html
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