アニエスベーショルダー兼リュックバッグ

アニエスベーショルダー兼リュックバッグです。ショルダーとしてもリュックとしても使えるバッグです。出張時に数回使用したのみでクローゼットにしまっていました。中古品ですが、まだ十分使えると思います。内側ファスナーポケット1オープンポケット2サイズはおよそ縦27横37（最も長い下部分）マチ13cmアニエスベーアニエスベーバッグアニエスベーショルダーアニエスベーリュックショルダーリュックagnesb.agnesb.バッグカラー···ブラック



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