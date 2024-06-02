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アニエスベーショルダー兼リュックバッグ
商品番号 I20299288024
商品名

アニエスベーショルダー兼リュックバッグ
ブランド名 アニエスベー
特別価格 税込 6,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アニエスベーショルダー兼リュックバッグです。ショルダーとしてもリュックとしても使えるバッグです。出張時に数回使用したのみでクローゼットにしまっていました。中古品ですが、まだ十分使えると思います。内側ファスナーポケット1オープンポケット2サイズはおよそ縦27横37（最も長い下部分）マチ13cmアニエスベーアニエスベーバッグアニエスベーショルダーアニエスベーリュックショルダーリュックagnesb.agnesb.バッグカラー···ブラック
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