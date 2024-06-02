アニエスベーショルダー兼リュックバッグ

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商品詳細
アニエスベーショルダー兼リュックバッグです。ショルダーとしてもリュックとしても使えるバッグです。出張時に数回使用したのみでクローゼットにしまっていました。中古品ですが、まだ十分使えると思います。内側ファスナーポケット1オープンポケット2サイズはおよそ縦27横37（最も長い下部分）マチ13cmアニエスベーアニエスベーバッグアニエスベーショルダーアニエスベーリュックショルダーリュックagnesb.agnesb.バッグカラー···ブラック
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http://narcologia.ru/goods/forthcoming604292.html
http://narcologia.ru/goods/traverse186426.html
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