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極美品COACHコーチ ハンドバッグ ミニボストンバッグ 2WAY F32203
商品番号 D25720589746
商品名

極美品COACHコーチ ハンドバッグ ミニボストンバッグ 2WAY F32203
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,234 円
在庫状況 あり

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商品詳細

管理番号:37624ブランド名:COACH商品名:ハンドバッグ素材:PVC×レザーカラー：濃茶×黒A4ファイル収納：不可サイズ：約W(上部23)(底部23)　×　H16　×　D13　cmハンドル(付け根から計測)：約29cmショルダー(金具から計測)：約119～137cm付属品：タグチャーム・ストラップ・保護袋ポケット外部：なし内部ファスナータイプ×1オープンタイプ×1休日：日曜・祝日・（仕入れ日：不定期）詳細：全体的に使用感の無い状態の良い綺麗なお品です。内部も綺麗で、まだまだ十分にお使い頂けます。気になる様な傷、汚れはございません。500mlペットボトル・長財布・コスメポーチ・スマホが十分入る大きさのバッグです。破け、ベタツキ、粉吹き、不快な匂い使用に問題のあるダメージはございません。中古品なので程度は出来る限りお伝えしますが、感じ方は個人差があり完璧なお品をお求めの方、使用に問題の無い細かい事を気にする方、色味にこだわりのある方,真贋済みのお品ですが不安な方は購入をお控え下さい。パソコンやモニター設定によっては色合いが異なる場合がございます。予告なしに出品終了する事がございます。カラー...ブラウン種類...ハンドバッグ特徴...2way
http://narcologia.ru/goods/Stanford440973.html
http://narcologia.ru/goods/passivity968583.html
http://narcologia.ru/goods/procurement905933.html
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