【新品未使用】POLO GOLF ポロシャツ　サイズ:S

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商品詳細
POLOGOLFポロシャツ サイズ:S定価:¥18700購入しましたが着用機会がなかった為、出品します。自宅保管の為ご理解頂ける方宜しくお願い致します。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブルー袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
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