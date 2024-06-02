美品　ラルフローレン　ストライプシャツ　ブルー　羽織り　ノーアイロン

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1度だけ着用しました。きれいな状態です。サイズ表示はS身幅約48センチ着丈約69センチSTRETCH NON IRON自宅保管品ですので気にしない方の購入をお願いします。★グレーストライプシャツも出品中です。★#オフィスシャツレディース#PoloRalphLauren