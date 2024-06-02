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美品　ラルフローレン　ストライプシャツ　ブルー　羽織り　ノーアイロン
商品番号 V48362034913
商品名

美品　ラルフローレン　ストライプシャツ　ブルー　羽織り　ノーアイロン
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,444 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1度だけ着用しました。きれいな状態です。サイズ表示はS身幅約48センチ着丈約69センチSTRETCH　NON　IRON自宅保管品ですので気にしない方の購入をお願いします。★グレーストライプシャツも出品中です。★#オフィスシャツレディース#PoloRalphLauren
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