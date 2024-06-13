ベイピー BAPY 小さめチェーンショルダーバッグ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございますベイピーBAPY小さめチェーンショルダーバッグです鮮やかなレッドにシルバーのロゴがとても可愛いバッグです素材:羊革サイズ:17cm✖︎11cm✖︎5.5cm内側カードポケット×3マグネットボタンショルダーはWチェーンで肩掛けでもシングルにして斜め掛けもできます保存袋付きベイピーポシェットポーチ斜めがけ春春夏夏夏休みお出かけカラー...レッド柄・デザイン...プリント（ロゴなど）素材...本革
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