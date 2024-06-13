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ベイピー BAPY 小さめチェーンショルダーバッグ
商品番号 Y84810374078
商品名

ベイピー BAPY 小さめチェーンショルダーバッグ
ブランド名 ベイピー
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございますベイピーBAPY小さめチェーンショルダーバッグです鮮やかなレッドにシルバーのロゴがとても可愛いバッグです素材:羊革サイズ:17cm✖︎11cm✖︎5.5cm内側カードポケット×3マグネットボタンショルダーはWチェーンで肩掛けでもシングルにして斜め掛けもできます保存袋付きベイピーポシェットポーチ斜めがけ春春夏夏夏休みお出かけカラー...レッド柄・デザイン...プリント（ロゴなど）素材...本革
http://narcologia.ru/goods/waveform455317.html
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