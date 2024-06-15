マイケルコースMICHAELKORS VERONICAドームサッチェルミディアム

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商品詳細
ブランド名：マイケルコース型番：30S3G66VS2Bサイズ：約W30cmH25cmD32cm持ち手の高さ：12cm付属品：ショルダーストラップ新品未使用です♪1ヶ月ほど前に購入したのですが、サイズをよく見ずに購入してしまい使わずに保管しておりました。傷などはありませんが初期スレなど気にならない方のみご購入お願い致します。
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