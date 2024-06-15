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マイケルコースMICHAELKORS VERONICAドームサッチェルミディアム
商品番号 L65500006331
商品名

マイケルコースMICHAELKORS VERONICAドームサッチェルミディアム
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 6,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド名：マイケルコース型番：30S3G66VS2Bサイズ：約W30cmH25cmD32cm持ち手の高さ：12cm付属品：ショルダーストラップ新品未使用です♪1ヶ月ほど前に購入したのですが、サイズをよく見ずに購入してしまい使わずに保管しておりました。傷などはありませんが初期スレなど気にならない方のみご購入お願い致します。
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