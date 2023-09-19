キプリングkipling ショルダーバッグ

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品番：K00070 54N素材：ナイロンカラー：NightGray金具：シルバーサイズ：約幅19〜25cm×高さ19.0cm×マチ2.0cmショルダー：最大約132cm（調節可）仕様 開閉：ファスナー内部：ファスナーポケット1 ペンホルダー1 オープンポケット1 外部：背面にファスナーポケット1 表面ファスナーポケット2ストラップフック付属付属品：モンキーチャーム（箱なし、保存袋なし）1987年、世界のファッションの中心地のひとつである、ベルギーのアントワープからキプリングのサクセスストーリーが始まりました。ブランドの象徴でもある軽くてスタイリッシュなクリンクルナイロン素材を開発し、バッグを制作したのが始まりでした。考え抜かれた機能性に、クリエイティブで独創的なデザインを取り入れることで、カジュアルでクールなキプリングのバッグが完成しました。キプリングは、単なるバッグブランドではなく、あなたの生き方、歩み方を刺激するブランドなのです。いつも前向きな姿勢で生きる、明るく、自由に、全てを受け入れて生きる、そんな思いをブランドメッセージLive.Light「自分らしく、輝く」に込めています。キプリングは現在世界80ヶ国以上で、7,500を超える店舗とオンラインで展開するバッグブランドとして知られています。未開封#キプリング#通勤#旅行#多機能