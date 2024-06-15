新品　未使用品　ナラカミーチェ　オーバルラインプリント　半袖　ボウタイ　ブラウス

ご覧頂きありがとうございます新品 未使用品 値札付き！定価22000円＋税・オーバルラインプリント半袖ボウタイブラウス・美しく大胆な流れのある、オーバル型のラインプリント生地を使用した半袖ボウタイブラウスです。・柔らかくとろみ感のあるジョーゼット素材で、落ち着いた大人の雰囲気を引き立てます。・トップに配されたフェイクパールのボタンがアクセントになっています。・前立てはボタンの隠れるフライフロントにしてすっきりとした印象に。きちんと感があり、ジャケットインにもおすすめの1枚です♪サイズ 3（LL）カラー ピンク平置き採寸 着丈 61cm 身幅 52cm 肩幅 39.5cm 袖幅 30.5cm素人採寸のため、多少の誤差はご容赦下さい。お手持ちのお洋服と比較していただき、ご納得の上でのご購入をお願いいたします。素人検品の為見落としがある場合があります中古品、自宅保管品にご理解のある方のご購入を宜しくお願いします気になる方はご遠慮ください発送はコンパクトに折畳ませて頂きます。畳みジワはご容赦ください。即購入OKです！コメントの途中でも先に購入した方が優先になります！ご検討のほどよろしくお願いします。袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



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新品タグ★ナラカミーチェ★オーバルラインプリントプルオーバーブラウス



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