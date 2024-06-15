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新品　未使用品　ナラカミーチェ　オーバルラインプリント　半袖　ボウタイ　ブラウス
商品番号 K64302392686
商品名

新品　未使用品　ナラカミーチェ　オーバルラインプリント　半袖　ボウタイ　ブラウス
ブランド名 ナラカミーチェ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます新品　未使用品　値札付き！定価22000円＋税・オーバルラインプリント半袖ボウタイブラウス・美しく大胆な流れのある、オーバル型のラインプリント生地を使用した半袖ボウタイブラウスです。・柔らかくとろみ感のあるジョーゼット素材で、落ち着いた大人の雰囲気を引き立てます。・トップに配されたフェイクパールのボタンがアクセントになっています。・前立てはボタンの隠れるフライフロントにしてすっきりとした印象に。きちんと感があり、ジャケットインにもおすすめの1枚です♪サイズ　3（LL）カラー　ピンク平置き採寸　　着丈　61cm　　身幅　52cm　　肩幅　39.5cm　　袖幅　30.5cm素人採寸のため、多少の誤差はご容赦下さい。お手持ちのお洋服と比較していただき、ご納得の上でのご購入をお願いいたします。素人検品の為見落としがある場合があります中古品、自宅保管品にご理解のある方のご購入を宜しくお願いします気になる方はご遠慮ください発送はコンパクトに折畳ませて頂きます。畳みジワはご容赦ください。即購入OKです！コメントの途中でも先に購入した方が優先になります！ご検討のほどよろしくお願いします。袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
http://narcologia.ru/goods/insignificant168882.html
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