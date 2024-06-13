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エメラルド　ダイヤモンド　リング　0.34ct　0.13ⅽt　プラチナ
商品番号 N52033948559
商品名

エメラルド　ダイヤモンド　リング　0.34ct　0.13ⅽt　プラチナ
ブランド名 ジュエリーマキ
特別価格 税込 15,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色鮮やかで濃厚なグリーンが魅力的なエメラルドを贅沢にペアシェイプカット（しずく型）を採用したリングです(^^♪周りのヘイローセッティング（取り巻き）のダイヤモンドも美しい個体が使用されており、トータルバランスがエレガントなお品です☆◯「洗浄クリーニング済」「検品済」新品商品ではないので新品を求める方、神経質な方はお控えくださいませm(__)m※箱は撮影用のため付属しませんのでご了承ください。◇◆◇◆◇◆商品情報◇◆◇◆◇◆ジュエリーマキ刻印　刻印あり（画像8）エメラルド　　　　　0.34ctダイヤモンド　　　　0.13ct地金素材　　　　　　Pt850サイズ　　　　　　　約16号（画像9）重さ　　　　　　　　約3.6グラム付属品　　　　　　　なし新品参考金額　　31万円程度店頭販売時期　　18年程前◇◆◇◆◇◆商品情報◇◆◇◆◇◆●各種オプション有り★価格最低保証！他出品者様徹底対抗★★リングサイズ変更承ります★★匿名配送ご希望の方承ります★　※各種オプションに関して詳しくはプロフィール欄にて●鑑定済み。100％本物保証●買付け業者様もどうぞご購入下さいませ●他にも販路があり、突然削除することもございますのでお早めにご検討くださいませ●お値引きも相談いたしますのでお気軽におっしゃってくださいね！　※価格のご相談は商品の状態など全て確認しご理解の上、最終段階でお願いいたします。☆☆即購入大歓迎☆☆です＼('ー')／どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m識別番号_28036800管理番号_708
http://narcologia.ru/goods/recommended446790.html
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