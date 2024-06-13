エメラルド　ダイヤモンド　リング　0.34ct　0.13ⅽt　プラチナ



＜第243回抽選販売＞ハートシェイプエメラルド 1.34ct ダイヤモンド 0.7c t プラチナ リング(指輪)【品質保証書/宝石鑑別書/】【応募期間:6/30まで/レビュー必須/当選人数1名様】当選通知済み ＜第243回抽選販売＞ハートシェイプエメラルド 1.34ct ダイヤモンド 0.7c t プラチナ リング(指輪)【品質保証書/宝石鑑別書/】【応募期間:6/30まで/レビュー必須/当選人数1名様】当選通知済み



コロンビア産無処理（ノンオイル）エメラルドxダイヤモンド プラチナリング E: 1.22ct D: 0.61ct Pt900 コロンビア産無処理（ノンオイル）エメラルドxダイヤモンド プラチナリング E: 1.22ct D: 0.61ct Pt900



プラチナ エメラルド ダイヤモンド リング（E 1.10ct D0.55ct） | 真珠 ... プラチナ エメラルド ダイヤモンド リング（E 1.10ct D0.55ct） | 真珠 ...



エメラルド 3.45ct ダイヤモンド 0.81ct プラチナ リング（指輪）【品質保証書/宝石鑑別書】 エメラルド 3.45ct ダイヤモンド 0.81ct プラチナ リング（指輪）【品質保証書/宝石鑑別書】



プラチナ エメラルド ダイヤモンド リング（E0.791ct D0.50ct） | 真珠 ... プラチナ エメラルド ダイヤモンド リング（E0.791ct D0.50ct） | 真珠 ...



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コロンビア産エメラルドxダイヤモンド プラチナリング E: 1.71ct D: 1.24ct Pt950 コロンビア産エメラルドxダイヤモンド プラチナリング E: 1.71ct D: 1.24ct Pt950



合計2.42ct エメラルドカットダイヤモンド パヴェ プラチナリング 2.42twct (D: 0.80ct D: 1.62ct) Pt900 GIA 合計2.42ct エメラルドカットダイヤモンド パヴェ プラチナリング 2.42twct (D: 0.80ct D: 1.62ct) Pt900 GIA



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エメラルド 2.1ct ダイヤモンド 0.8ct プラチナ リング(指輪)【品質 ... エメラルド 2.1ct ダイヤモンド 0.8ct プラチナ リング(指輪)【品質 ...



コロンビア産エメラルドxダイヤモンド プラチナリング E: 1.71ct D: 1.24ct Pt950 コロンビア産エメラルドxダイヤモンド プラチナリング E: 1.71ct D: 1.24ct Pt950



Pt0.408ctエメラルドカットダイヤモンドリング | 日本最大級の品 ... Pt0.408ctエメラルドカットダイヤモンドリング | 日本最大級の品 ...



エメラルド カット ダイヤモンド エンゲージメント リング プラチナ エメラルド カット ダイヤモンド エンゲージメント リング プラチナ



Pt900プラチナ リング指輪 エメラルド0.34ct ダイヤ0.23ct dの通販 by ... Pt900プラチナ リング指輪 エメラルド0.34ct ダイヤ0.23ct dの通販 by ...

色鮮やかで濃厚なグリーンが魅力的なエメラルドを贅沢にペアシェイプカット（しずく型）を採用したリングです(^^♪周りのヘイローセッティング（取り巻き）のダイヤモンドも美しい個体が使用されており、トータルバランスがエレガントなお品です☆◯「洗浄クリーニング済」「検品済」新品商品ではないので新品を求める方、神経質な方はお控えくださいませm(__)m※箱は撮影用のため付属しませんのでご了承ください。◇◆◇◆◇◆商品情報◇◆◇◆◇◆ジュエリーマキ刻印 刻印あり（画像8）エメラルド 0.34ctダイヤモンド 0.13ct地金素材 Pt850サイズ 約16号（画像9）重さ 約3.6グラム付属品 なし新品参考金額 31万円程度店頭販売時期 18年程前◇◆◇◆◇◆商品情報◇◆◇◆◇◆●各種オプション有り★価格最低保証！他出品者様徹底対抗★★リングサイズ変更承ります★★匿名配送ご希望の方承ります★ ※各種オプションに関して詳しくはプロフィール欄にて●鑑定済み。100％本物保証●買付け業者様もどうぞご購入下さいませ●他にも販路があり、突然削除することもございますのでお早めにご検討くださいませ●お値引きも相談いたしますのでお気軽におっしゃってくださいね！ ※価格のご相談は商品の状態など全て確認しご理解の上、最終段階でお願いいたします。☆☆即購入大歓迎☆☆です＼('ー')／どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m識別番号_28036800管理番号_708