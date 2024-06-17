【新品】モスキーノ マフラー グレー レディース メンズ ブランドケース付き

【商品番号】M529350124【ブランド】MOSCHINOモスキーノ【タイプ】マフラー【対象】レディースメンズ【カラー】グレー【サイズ】長さ180cm×幅約30cmフリンジ9cm実寸サイズには多少の誤差がある場合があります。【素材】ウール100%【原産国】イタリア【付属品】ブランド専用ケース【商品説明】大手ブランドショップで購入した商品です。実際のお写真は4枚目以降に載せてあります。確認と撮影のために開封し、撮影後はすぐに綺麗に袋に戻して保管してあります。色違いも出品中です。定価15000円《発送》綺麗に梱包し、ゆうパケットポストでの発送を予定しております。ブランド専用ケースは折りたたんだ状態となります。折らない発送をご希望の場合は+500円でらくらくメルカリ便に変更可能です。遅くとも翌日には発送いたします。匿名配送、送料込み✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼ブランド品を色々取り扱っております。よろしければこちらからどうぞ。#ブランドセレクトショップゆきな✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼モスキーノレディースメンズMUFFLERワンサイズギフトプレゼント彼氏彼女バースデープレゼント誕生日プレゼントおすすめ人気大人気使いやすい特別おしゃれお洒落上質上品ストールユニセックス男性女性男女兼用BLACKブラック黒黒色グレーイタリア製正規品GLAYmadeinITALY素材···ウールカラー···グレー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



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