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TIP ZONE ショルダーバッグ
商品番号 A51954299516
商品名

TIP ZONE ショルダーバッグ
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TIPZONEショルダーバッグ■型番:CONTE-JN-006/F■素材：牛革(本革)■カラー：ブラック■サイズ：横幅30㎝x縦幅25㎝x奥幅10㎝■仕様：内側に大型背面ポケットフランス製のシュリンクレザーを使ったノーライニングのショルダーバッグです！男女問わず使っていただけると思います！数回使用した程度の美品です！使用に伴う多少のスレ、汚れはご容赦ください！定価¥62.700¥15.000→¥12.000
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