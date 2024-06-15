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半額以下セール！【ヴァレンチノ】ロックスタッズ☆ミニ財布
商品番号 L25394076593
商品名

半額以下セール！【ヴァレンチノ】ロックスタッズ☆ミニ財布
ブランド名 ヴァレンティノ
特別価格 税込 6,970 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゴールドのスタッズとピンクの組み合わせがオシャレでかわいいです。厚みがしっかりありカードがかなり入ります。
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