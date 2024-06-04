定価25万　PRADA プラダ　サフィアーノ　ガレリア　ハンドバッグ　ミディアム

数年前に25万円くらいで購入しましたが、同シリーズ今は40-50万円に値上がりしてます。中古でも13万円以上なので、高いですがお得と思います。紗栄子さんが持ってさらに人気になりました。ガレリア大きさ30×20×11㎝牛革サフィアーノと思いますグリーン金具ゴールド付属品 なしストラップもありません。クロシェットキーリングのみ付いてます。香港プラダ正規店での購入。中古店やネットでは購入した事ないので、絶対本物。ある程度の使用感はありますが、革が丈夫で汚れにくいので、使っていた割にはまずまずな状態。⚫︎外観大きな汚れはありませんが、よく見ると小さな汚れ数個あり。画像参照⚫︎角スレ少しあり。⚫︎取っ手使用感あり⚫︎内側にインク汚れあり。画像確認下さい。⚫︎1-2年使ってなかったので、ファスナーが少し鈍くなってます。個人保管の中古品ということをご理解の上ご購入をお願いします。すり替え防止の為、返品はご遠慮ください。バッグハンドバッグトートバッグスクエア本革 レザー



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