  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
定価25万　PRADA プラダ　サフィアーノ　ガレリア　ハンドバッグ　ミディアム
商品番号 D36081824212
商品名

定価25万　PRADA プラダ　サフィアーノ　ガレリア　ハンドバッグ　ミディアム
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 37,518 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

数年前に25万円くらいで購入しましたが、同シリーズ今は40-50万円に値上がりしてます。中古でも13万円以上なので、高いですがお得と思います。紗栄子さんが持ってさらに人気になりました。ガレリア大きさ30×20×11㎝牛革サフィアーノと思いますグリーン金具ゴールド付属品　なしストラップもありません。クロシェットキーリングのみ付いてます。香港プラダ正規店での購入。中古店やネットでは購入した事ないので、絶対本物。ある程度の使用感はありますが、革が丈夫で汚れにくいので、使っていた割にはまずまずな状態。⚫︎外観大きな汚れはありませんが、よく見ると小さな汚れ数個あり。画像参照⚫︎角スレ少しあり。⚫︎取っ手使用感あり⚫︎内側にインク汚れあり。画像確認下さい。⚫︎1-2年使ってなかったので、ファスナーが少し鈍くなってます。個人保管の中古品ということをご理解の上ご購入をお願いします。すり替え防止の為、返品はご遠慮ください。バッグハンドバッグトートバッグスクエア本革　レザー
http://narcologia.ru/goods/interconnect249770.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming677992.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis733544.html

定価25万　PRADA プラダ　サフィアーノ　ガレリア　ハンドバッグ　ミディアム
三越伊勢丹 | PRADA/プラダ_Women通販 | プラダ ガレリア サフィアーノ ...

定価25万　PRADA プラダ　サフィアーノ　ガレリア　ハンドバッグ　ミディアム
2023年最新】プラダ ガレリアの人気アイテム - メルカリ

定価25万　PRADA プラダ　サフィアーノ　ガレリア　ハンドバッグ　ミディアム
人気ブランド 【土日限定値段】PRADA サフィアーノ バッグ プラダ ...

定価25万　PRADA プラダ　サフィアーノ　ガレリア　ハンドバッグ　ミディアム
最終値下げ】PRADA プラダ ガレリア ラージ トートバッグ | labiela.com

定価25万　PRADA プラダ　サフィアーノ　ガレリア　ハンドバッグ　ミディアム
三越伊勢丹 | PRADA/プラダ_Women通販 | プラダ ガレリア サフィアーノ ...

定価25万　PRADA プラダ　サフィアーノ　ガレリア　ハンドバッグ　ミディアム
直営店買付】プラダ☆ガレリア サフィアーノ S バッグ☆1BA896 (PRADA ...

定価25万　PRADA プラダ　サフィアーノ　ガレリア　ハンドバッグ　ミディアム
プラダ ガリレア サフィアーノ レザー ミディアム バック 赤 | labiela.com

定価25万　PRADA プラダ　サフィアーノ　ガレリア　ハンドバッグ　ミディアム
[プラダ] バッグ(ハンドバッグ) 1BA863 NZV チプリア ガレリア ...

定価25万　PRADA プラダ　サフィアーノ　ガレリア　ハンドバッグ　ミディアム
☆PRADA ガレリアサフィアーノレザーミディアムバッグ smcint.com

定価25万　PRADA プラダ　サフィアーノ　ガレリア　ハンドバッグ　ミディアム
人気のファッションブランド！ PRADA - 定価50万以上✨サフィアーノ ...

定価25万　PRADA プラダ　サフィアーノ　ガレリア　ハンドバッグ　ミディアム
PRADA ガレリア サフィアーノ ペタロピンク | labiela.com

定価25万　PRADA プラダ　サフィアーノ　ガレリア　ハンドバッグ　ミディアム
PRADA - プラダ ガレリア ハンドバッグ 2WAY ショルダーバッグ ...

定価25万　PRADA プラダ　サフィアーノ　ガレリア　ハンドバッグ　ミディアム
【価格交渉OK】プラダ ガレリア サフィアーノレザー ミディアムバッグ

定価25万　PRADA プラダ　サフィアーノ　ガレリア　ハンドバッグ　ミディアム
PRADA プラダ サフィアーノ 上品バッグ smcint.com

定価25万　PRADA プラダ　サフィアーノ　ガレリア　ハンドバッグ　ミディアム
新品】PRADA ガレリア ミディアム | wic-capital.net

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru