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COACH バッグ(赤/レッド)シグネチャー
商品番号 H32197631791
商品名

COACH バッグ(赤/レッド)シグネチャー
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 2,484 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古で購入し、1度使用しました。目立つ汚れはありませんが、レザーの部分に目立たないですが数ヶ所スったような傷があります。(写真4枚目、6枚目参照)それ以外はかなり美品かと思います。即購入◎よろしくお願いいたします。
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