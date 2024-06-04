COACH バッグ(赤/レッド)シグネチャー

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商品詳細
中古で購入し、1度使用しました。目立つ汚れはありませんが、レザーの部分に目立たないですが数ヶ所スったような傷があります。(写真4枚目、6枚目参照)それ以外はかなり美品かと思います。即購入◎よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/message407227.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral132132.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation832421.html
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