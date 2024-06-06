CELFORD クラッチバック

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商品詳細
セルフォードのクラッチバックでカラーはホワイトです。2020年頃購入しましたが、一度も使用しておらず、タグ付きです。●サイズ：横幅約22.5cm縦幅約10cm底幅約5cmチェーンの長さ約54cm●付属品：チェーン付属の袋お付けしますが、不要の場合はお値引き出来ますのでコメントください。●その他、注意事項：完全未使用でタグ付きです。
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