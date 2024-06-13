SNIDELのミニバッグ

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商品詳細
snidelのミニバッグになりますˊo̴̶̷̤.̮o̴̶̷̤ˋ新品未使用で値札付きになります(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”白を購入したつもりが色を間違えてしまったため出品しております(*^^*)今のところ定価での出品になりますがお値下げは可能ですのでぜひお求め下さい(^^ෆ)
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