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エルメス　HERMES スカーフ　バンダナ　カレ45 シルク100%
商品番号 Q42943452661
商品名

エルメス　HERMES スカーフ　バンダナ　カレ45 シルク100%
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 5,123 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメスのスカーフ、カレ45です。企業向けブランド古物市場での購入です。真贋鑑定済みの商品を購入し更に古物商免許を持つ鑑定士がWチェックを行った正規品です。古物市場で購入した商品ですので購入時期や使用頻度は分かりませんので写真や説明文でご判断下さい。中古品になりますので神経質な方のご購入はご遠慮ください。少しシミありです。写真9.10枚目でご確認ください。12800③
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