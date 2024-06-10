新品MARNIマルニフラワーカフェ ハンモックバッグ　ブルー

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阪急のオンラインストアで2023年、4月に27500円で購入しました。悩んで購入したものの、カラーのイメージが違っていた為未使用のまま今に至ります。保存状態が良い状態にと出品する事に致しました。※他のサイトにも出品していますので、突然削除になる可能性がございます。商品情報カラー：ブルー素材：牛革、ポリエステル、コットンサイズ：約幅40cm×高さ37cm（最大60cm持ち手含む）、持ち手58cm※多少の誤差はご了承くださいませ付属品：マルニフラワーカフェの保存袋、タグご注文の際には“お取引について”を必ずお読み下さい*海外製品を取り扱う店舗で購入した並行輸入品です。ご理解の上ご購入を宜しくお願い致します。*輸入品（並行輸入品）は、折ジワ・色ムラ・糸の始末など完璧な仕上がりを求める方は、購入しないで下さい。*写真掲載では、光の角度や機種によって色味はわずかに明るくまたは暗くなります。イメージと違うなどの理由で評価を下げるのはおやめください。*素材の特性上、色ムラや擦れ・軽微なキズやシワ・小さな黒点・ファスナーや縫製の歪みなどがある場合がございます。ご了承ください。*神経質な方、商品に完璧を求める方は、ご購入をご遠慮下さい。